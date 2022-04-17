موعد مباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

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الرجاء المغربي والأهلي
الرجاء المغربي والأهلي
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مباراة الرجاء المغربي والأهلي، أنهى المارد الأحمر مباراة ذهاب الدورب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا التي جمعته بالرجاء بالفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة كان العملاق القاهري هو الطرف الأقوى.

 

نتيجة مباراة الرجاء المغربي والأهلي

 

وأهدر الأهلي فرص الفوز على الرجاء المغربي بعدد أهداف كبير، وخاصة مع الحالة الفنية المتواضعة التي ظهر عليها الأخير، إلا أن لاعبي المارد الأحمر تفننوا في إهدار الفرص.

 

أهداف مباراة الرجاء المغربي والأهلي

 

وأحرز أهداف الأهلي اللاعب عمرو السولية من ركلة جزاء احتسبها الكونغولي جان جاك ندالا بعد اسصتدعائه من رفة "الـvar" بينما أحرز الثاني النجم حسين الشحات فيما أهدر السولية ركلة جزاء عقب طر لاعب الرجاء.

 

موعد مباراة الرجاء المغربي والأهلي

 

ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء المغربي والأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق الـ22 من أبريل الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

طاقم تحكيم مباراة الرجاء المغربي والأهلي

 

ويدير مباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا طاقم تحكيمي بقيادة  الحكم ماجيت نداي، ويعاونه كل من ماليك سامبا ونوح بانغورا كحكمين مساعدين، ويتولى عيسى سي مهمة الحكم الرابع، ويدير تقنية الفيديو، الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نجويجوي.

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