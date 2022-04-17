ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر في قنا

تمكنت مباحث التموين ورجال الرقابة التموينية بقنا، من ضبط طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.

وأسفرت حملة مكبرة عن ضبط 1،7 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية في محافظة قنا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.