حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-4-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ17 من أبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة حيث تصل لـ9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-4-2022

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 21 درجات.

مطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

سانت كاترين العظمى 32 درجات والصغرى 15 درجة.