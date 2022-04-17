مياه قنا: الانتهاء من إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية لطلاب التعليم المزدوج

قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قنا لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه تم الانتهاء من إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية، للتيرم الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول والثاني بفصول التعليم والتدريب المزدوج (تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات مياه الصرف الصحي).

وتابع عرفة، أن الشركة قد أجرت الامتحانات العملية لطلاب فصول التعليم والتدريب المزدوج (تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي) بمعامل ومحطات الشركة تحت إجراءات احترازية مشددة؛ حفاظا على سلامة وصحة الطلاب ولجان التقييم.

فيما أكدت الدكتورة فاتن نصر الدين، مدير عام التدريب والمشرف العام على الفصول التعليمية، أن امتحانات التدريبات المهنية العملية للطلاب امتدت خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ أبريل ٢٠٢٢ مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للطلاب، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.