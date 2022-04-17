أسعار الذهب اليوم الأحد 17 ابريل 2022 في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الذهب، توجد العديد من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، ما يدفعهم إلى البحث عنها بشكل يومي، ولا سيما أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والذهب والمواد البترولية.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق الـ17 من أبريل 2022، بالأسواق المحلية والعالمية في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق المحلي المصري استقرارا ملحوظا بعدما ارتفعت بنحو جنيهان على سعر الجرام.

أسعار الذهب البورصة العالمية

واختتمت بورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.23% حيث سجلت الأوقية 1978 دولار، قبل الإغلاق العطلة الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا ومبيعا في جمهورسية مصر العربية 1020 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 18 و24

وبلغت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 18 نحو 874 جنيها للجرام، بينما وصلت أسعار الذهب عيار 24 لـ1166 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 14 و12

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 14 إلى 680 جنيهًا، بينما وصل عيار 12 إلى 583 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 8160 جنيها.