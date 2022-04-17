توقعات بتراجع النشاط الاقتصادي الصيني في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أشارت التوقعات في استطلاع لرويترز إلى تسجيل الصين تراجعًا حادًا في النشاط لاقتصادي في مارس آذار مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كورونا والإغلاقات على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تُظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزًا
وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4% بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.

ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6% في الربع الأول من 1.6% في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

ويقول المحللون إن من المرجح أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس آذار ولا سيما مبيعات التجزئة تباطؤا أكثر حدة بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفش لفيروس كورونا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

 

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