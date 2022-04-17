انخفاض موجودات مصرف قطر المركزي في مارس 2.5%





انخفضت موجودات مصرف قطر المركزي في مارس الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى نحو 271 مليار ريال.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي تراجع قيمة الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 1.4% إلى 121 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 8% إلى 74 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنسبة 11.5% على أساس شهري إلى 15.2 مليار ريال، ونما الاستثمار في الذهب بنحو 2.3% إلى 11.6 مليار ريال.