تطورات مثيرة في مستقبل ليفاندوفسكي

الفجر الرياضي
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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ألمحت تقارير صحفية ألمانية أن زوجة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني أثارت المزيد من الجدل بشأن مستقبل زوجها الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023.


وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية إلى أن ليفاندوفسكي ارتبط مؤخرا بالانضمام إلى برشلونة في ظل عدم بدء مفاوضاته مع بايرن ميونخ بشأن تجديد عقده.


وأفادت الصحيفة الألمانية بأن آنا زوجة ليفاندوفسكي نشرت مقطع فيديو لها بجزيرة مايوركا، قالت فيه: "مرحبا يا رفاق، بدأت للتو تعلم اللغة الإسبانية، هل لديكم أي نصائح؟ أريد الإطلاع عليها".


وأوضحت الصحيفة الألمانية أن البعض ربط بين تعلم زوجة ليفاندوفسكي اللغة الإسبانية وانتقال النجم البولندي المحتمل إلى النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي.


ولفتت الصحيفة الألمانية أن تقارير صحفية زعمت في الأيام الماضية أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما توصل بالفعل لاتفاق مع مسئولي برشلونة يقضي بانضمامه لاحقا إلى صفوفه.
 

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