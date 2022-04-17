الخط الساخن والواتساب للإبلاغ عن السائقين الذين يرفع الأجرة بعد تحريك سعر البنزين

منوعات
بوابة الفجر
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تداول الكثيرون الأخبار عن ارتفاع أجرة المواصلات، عقب تحريك سعر البنزين اليوم مع تثبيت سعر السولار، وبات التساؤل الأكثر انتشارا ماذا سيحدث في أجرة الركوب واستقلال المواصلات الخاصة والنقل العام، وهو ما علقت عليه التنمية المحلية ووزارة النقل مؤكدة أنه لا تغيير في أسعار المواصلات خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه لا توجد أي زيادة بالنسبة للسرفيس والنقل العام وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، نظرا لأن أسعار السولار ثابتة والتي تعتبر وقود السرفيس والميكروباص والنقل الأجرة، والذي تغير هو سعر البنزين فقط، مشددا على أن أى زيادة في الأجرة سيتم مواجهتها بمنتهى الحزم من قبل مؤسسات الدولة.

وسنستعرض لكم خلال السطور القليلة التالية، كيفية التواصل مع الجهات للإبلاغ عن السائق الذي يقوم برفع أجرة الركوب في وسائل النقل المختلفة.

كيفية الإبلاغ عن السائق الذي يرفع الأجرة؟ 

تم تخصيص خط ساخن من قبل وزارة التنمية المحلية، يكون متاحا أمام المواطنين في كافة الأماكن للإبلاغ  عن أي زيادة في تعريفة الركوب وهو «15330».

كما خصص جهاز حماية المستهلك عدة أرقام وخط ساخن وهي كما يلي:

الخط الساخن 19588

رقم واتس آب 01281661880

33055796

33055795

33055768

33055797

33055762

33055765

أرقام طوارئ وزارة التموين

الخط الساخن 19280

27948224

27944338

27948184

27958481

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة

واتخذت وزارة التنمية المحلية خلال الساعات الماضية عدة قرارات لمواجهة التلاعب بعد تحريك سعر البنزين، وشددت على رؤساء الأحياء والمدن وجهاز السرفيس بوضع ملصقات في المواقف وإلزام سيارات النقل الجماعي بوضع ملصق التعريفة حتى لا يتم التلاعب بالأجرة.

كما ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين في الشوارع حال استقلالهم المواصلات العامة أو الخاصة، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة سواء زيادة تعريفة الركوب - أجرة المواصلات لاتخاذ اللازم حيالهم.

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