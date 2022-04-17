وزير الكهرباء يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث الاجراءات التنظيمية خلال فاعليات المؤتمر “COP27”

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم واستمرار التنسيق بين الاطراف المعنية للتحضير للمؤتمر، عقد الدكتور محمد شاكروزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزراة لبحث الخطوات والاجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فاعليات المؤتمر وحضر الاجتماع عدد من المستثمرين في الطاقات المتجددة.



في بداية اللقاء أكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجال النقل الاخضر المستدام وكذلك والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة علي مستوي الجمهورية بصفة عامة وبصفة خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، وكذا لتعكس اهتمام مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع إعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.



واكد المحافظ علي التنسيق مع كل الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الاتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية ) وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والاجراءات والاليات التي سوف يتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية.



ومن جانبه أكد وزير الكهرباء على استعداد الوزارة لكافة امكانتها لمنظومة النقل الاخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات.وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل علي وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية بالاضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.



وأكد الدكتور شاكر أن ومصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كأحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.



كما أشار اللواء خالد فودة رئيس محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ هى أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناءا على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي وان المحافظة ستضع كافة امكانتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمرالعالمي



وخلال اللقاء عرض المستثمرين اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع في الطاقة النظيفةوالتوسع في الخلايا الشمسية اعلي اسطح الفنادق والمباني وانشاء نقاط شحن السيارات الكهربائيةالموزعة في الفنادق ومحطات البنزين.

