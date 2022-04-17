28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ويوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينتين، ويوجد على الرصيف سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يوجد على رصيف الميناء سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول أخرى.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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