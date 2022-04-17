تراجع أسعار اليورو والإسترليني أمام الجنيه واستقرار الدولار اليوم الأحد 17-4-2022

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الأحد، في حين سجل اليورو والإسترليني تراجعا ملحوظا، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%.

وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.35 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار إغلاق، الخميس.. وفي البنوك الخاصة استقر أيضا السعر، ففي البنك التجاري الدولي سجل 18.34 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالدولار أمام الجنيه المصري 18.34 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية.

وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا من 12 إلى 18 قرشا شراء وبيعا، في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي بنكي الأهلي ومصر تراجع سعر اليورو ليصبح 19.81 جنيه للشراء و19.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.80 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

طبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعارالسوق باليورو أمام الجنيه المصري 19.99 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا من 10 إلى 13 قرشا في البنوك الحكومية والخاصة. ففي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 23.94 جنيه للشراء و24.09 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 23.93 جنيه للشراء و24.11 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 24.08 جنيه للشراء و24.21 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر استقرارا ليسجل اليوم 4.88 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعا من 4 إلى 8 قروش، ليسجل اليوم 57.80 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي استقرارا حذرا ليسجل 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.