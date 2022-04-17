تداول 4427 طن بضائع و493 شاحنة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 4427 طن بضائع عامة ومتنوعة، و493 شاحنة، و63 سيارة ملاكي، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 493 راكبا بموانئها.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان لها اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادرات بلغت 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و80 شاحنة، كما بلغت حركة الواردات تداول 3012 طن بضائع عامة ومتنوعة، و413 شاحنة و63 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس"، 86 شاحنة محملة ب` 1703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و61 شاحنة فارغة و62 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية"، 57 شاحنة محملة ب` 829 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنات فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، ثم غادرته السفينتان، حيث تم استقبال 20 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة، و250 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و55 شاحنة فارغة وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1415 طن بضائع عامة.