تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



شهد ميناء دمياط، تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2554 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن الميناء استقبل 10 سفن، وغادرته 9 سفن، وأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و404 أطنان، شملت 10800 طن فوسفات، و3200 طن رمل، و1383 طن نترات امونيا، و1400 طن داى امونيوم، و971 طن أسمنت، و550 طن كسب فول صويا، و100 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40 ألفا و845 طنا، شملت 4739 طن حديد، و3436 طن زيت طعام، و6500 طن خردة، و1109 أطنان خشب زان، و14000 طن فول صويا، و11061 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 299 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 107 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 440 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 84 ألفا و979 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 262 ألفا و433 طنا.