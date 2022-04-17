مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال في أذربيجان

وقعت غرفة صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين شركات البلدين وبخاصة الصغيرة والمتوسطة.



وقال رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، الذي وقع مذكرة التفاهم مع رئيس الوكالة أورخان مامادوف، إن صناعة الأردن تسعى دائما إلى التواصل المستمر والوثيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول.



وأكد أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تشجيع التواصل بين المنظمات وشركات القطاع الخاص، وذلك بتشجيع تنظيم الفعاليات المشتركة بما في ذلك البعثات الاقتصادية المتبادلة والندوات والمعارض التجارية والأنشطة الترويجية الأخرى لتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.



بدوره، أكد مامادوف أهمية الشراكة مع صناعة الاردن، مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهم حيوي في الاقتصادات بشكل عام ودعمه يحقق منافع كبيرة.