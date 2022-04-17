الأردن تطرح عطاء تنفيذ أول مراحل مدينة الزرقاء الصناعية

طرحت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الأحد، عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1116 دونما، والتي تتضمن كافة الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مباني صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، حيث تقع المدينة على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردينة عمر جويعد في بيان اليوم الأحد، إن البدء بالأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية، يأتي في سياق برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021-2023 الرامي إلى إحداث التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى جعل المدن الصناعية الأردنية البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي من خلال ما توفره من مزايا استثمارية وخدمات مساندة تسهل عمل الاستثمارات الصناعية.



وأوضح جويعد أن طرح العطاء جاء بعدما أنهت الشركة الدراسات اللازمة للمشروع وشملت دراسات الأثر البيئي، وإعادة تحديث التصاميم اللازمة للمدينة، حيث سيشتمل تنفيذها وفقا للمخططات على ثلاث مراحل موزعة على إجمالي مساحة المدينة الكلية والبالغة 2500 دونم، متوقعا الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال عامين بعد إحالة العطاء على الجهة المنفذة.



وأكد أهمية إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقع على الطرق الدولي المؤدي إلى دول الجوار "العراق، السعودية، سوريا"، وقربه من العديد من الاستثمارات الصناعية المنتشرة في محافظة الزرقاء، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات، ما يشكل حافزا لكافة الاستثمارات الصناعية لبدء أعمالها في المدينة والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي ستقدمها حال جاهزيتها.



وتوقع جويعد أن تشهد مدينة الزرقاء الصناعية حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجلات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها.



وبين أن المدن الصناعية الأردنية التي تطورها الشركة وتديرها وتسوقها وفقا لأرقى المواصفات العالمية باتت مثالا يحتذى في التصميم لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى دورها التنموي وانعكاساتها على المجتمع المحلي وفقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث تنمية حقيقية في مختلف مناطق المملكة وتوزيع مكاسب التنمية.



وتشتمل أعمال المرحلة الأولى على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية وأعمال تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزان الماء العلوي.



يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية أنهت أخيرا الأعمال الإنشائية للمراحل الأولى للمدن الصناعية الجديدة في محافظات السلط ومأدبا والطفيلة، وبدأت بخططها الترويجة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، فيما تتواصل وتيرة العمل والإنتاج في المدن الصناعية العاملة في سحاب والموقر والكرك وإربد والعقبة والمفرق الصناعية.