نصائح لتوفير استهلاك البنزين عقب ارتفاعه "تعرف عليها

يتساءل ملاك السيارات عن أفضل الحلول الممكن اتباعها من أجل الاستفادة القصوى من مواد الاحتراق وترشيد استهلاك البنزين بعد ارتفاعه.

ويبحث الكثيرون عن أبرز النصائح التي من خلالها يتم توفير الوقود وترشيد استهلاكه لتفادي الزيادة الأخيرة في سعر البنزين التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز النصائح لترشيد استهلاك البنزين بعد ارتفاع سعره في السطور التالية:

أولا: ضبط إطارات السيارات

تهمل الكثيرون ضبط الهواء أو النيتروجين داخل الإطارات، وهو أمر له العديد من السلبيات لعل أبرزها استهلاك البنزين بشكل أكبر إلى جانب مشاكل أخرى.

ثانيًا: تجنب التسارع

اعتاد البعض على القيادة بأساليب خاطئة منها التسارع عند الطلوع بالسيارة أو قبل إشارة المرور ما يسبب استهلاك الوقود بنسب عالية، لذا سنصح بالقيادة الهادئة المعتدلة.

ثالثًا: إيقاف المحرك في الزحام

يجب على قائدي السيارات إيقاف المحرك عند الإشارات المرورية وفي الزحام وخاصة التي تزيد عن الـ30 ثانية حفاظا على الوقود وترشيد استهلاكه.