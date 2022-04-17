تعرف على سعر الشهادة الصحية للعمل 2022.. وهذه الطريقة والأوراق المطلوبة

يعد كعب العمل والبرنت التأميني والصور الشخصية وشهادة المؤهل، من ضمن الأشياء الأساسية التي تطلبها جميع الشركات والمؤسسات لتعيين الموظفين لديها.

ويسعى الباحثين عن عمل، لمعرفة تفاصيل استخراج الأوراق المطلوبة للتعيين، لتوفير الوقت والجهد وتقديم الأوراق في أسرع وقت للحصول على الوظيفة، ويعد سعر الشهادة الصحية للعمل 2022 من أكثر الأشياء التي تشهد بحثا مستمرا عبر مواقع الإنترنت البحثية.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالانتهاء من الأوراق اللازمة للتقديم للعمل أو الوظائف المختلفة كإجراء روتيني مهم وضروري، نستعرض فيما يلي تفاصيل عن الشهادة الصحية، وهي كما يلي:

سعر الشهادة الصحية للعمل 2022

يمكن الحصول على الشهادة الصحية من خلال المستشفيات الحكومية أو المجامع الطبية المختلفة، حيث يبلغ سعر الشهادة الصحية للعمل 2022 نحو 20 جنيها، و3 جنيهات سعر الأشعة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الشهادة الصحية

- يجب الحصول على استمارة الشهادة الصحية من مجمع طبي أو مستشفى حكومي.

- إحضار صورتين شخصيتين خاصتين بالمتقدم، حيث يجب أن ترفق واحدة مع الأشعة والثانية مع الشهادة الصحية.

- تقديم صورة ضوئية من جواز السفر الخاص بالمتقدم أو من البطاقة الشخصية.

- تقديم الإيصال الذي يثبت سداد الحوالة البريدية مقابل الفحوصات التي خضع إليها الشخص.

خطوات الحصول على شهادة صحية للعمل

- طباعة استمارة الشهادة الصحية، وملئها بالبيانات التي تشمل (اسم الشخص، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، مكان محل الإقامة، المهنة التي يعمل فيها الشخص، وعنوان مقر العمل).

- بعد كتابة البيانات وتسديد الرسوم المطلوبة يخضع الشخص المتقدم للحصول على الشهادة لعدد من الفحوصات الطبية، التي تكشف عن وجود أي مرض معدٍ والأشعة، وبعد الانتهاء من الفحوصات يتم الحصول على الشهادة، مرفقة بختم النسر أو شعار الجمهورية عليها بعد يومين من الانتهاء من الفحوصات اللازمة.