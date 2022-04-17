مفتي الجمهورية يكشف حكم استخدام "الشطافة" في نهار رمضان (فيديو)

توك شو
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
Advertisements

 

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم استخدام  "شطافة" الحمام أثناء الصيام، ردًا على سؤال احد المواطنين قائلا: "هل شطافة  الحمام تفطر؟"

 

وأضاف “علام”، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “مكارم الأخلاق في بيت النبوة”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أنه عند عرض العلماء لهذه المسألة يأخذونا لسعة الأفق في معالجة المشكلات «دورنا نيسر على الناس؛ ومن ابتلي من هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء نقول لهم إذا ابتليت في هذا الأمر وأردت أن تصوم فعليك أن تقلد من أجاز».

 

وتابع أن المختلف فيه لا يُنكر «اترك الناس وما يفعلون بناءً على الأراء الفقهية، ومن أراد الأخذ بالاحتياط فعليه الأخذ بالاحتياط، والفتوى تقوم على جانب إبداء الحكم الشرعي»، موضحًا أن المضمضة تستخدم في الوضوء «وطالما لم يدخل الماء إلى الجوف فالمضمضة والاستنشاق لا يفطران؛ إنما علينا بعدم المبالغة في هذا الأمر لأنها قد تُفطر».

 

وأوضح أن تكرار الاستحمام أكثر من مرة في اليوم؛ لايؤثر على الصيام ما دام لم يدخل المياه إلى جوف الإنسان، لافتًا إلى أن الشرع أباح للزوج حقه الشرعي في ليل رمضان حتى طلوع الفجر؛ وبناءً على ذلك فالصيام لم يمنع أحد من الأكل والشرب والعلاقات الزوجية في ليل رمضان حتى طلوع الفجر.

 

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم استخدام الشطافة في نهار رمضان

مواد متعلقة

"كلنا واحد" بفعاليات الليلة الثامنة لليالى رمضان بجنوب سيناء

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة الموسم.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أشرف بن شرقي

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية بالدوري الاسباني

جماهير برشلونة تنقلب على لابورتا.. طالع التفاصيل

قرار مهم من المحكمة بشأن الهواتف المضبوطة مع القيادي الإخواني محمود عزت

موسيماني يحسم موقفه النهائي من بيع ثنائي الأهلي

بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع هالاند

عصام الحضري عن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي: "قالنا مقدرش أقول دلوقتي"