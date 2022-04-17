خط أنابيب غاز الصين ينقل أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الربع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة "بايبتشاينا ويست" لأنابيب الغاز، أن خط أنبوب غاز الصين- وسط أسيا نقل 10.97 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، قالت الشركة إن الخط نقل خلال العام الماضي، نحو 44.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين.

وحتى نهاية شهر مارس الماضي، نقل الخط المذكور نحو 390 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين، على مدار أكثر من 12 عاما.

ويبلغ طول خط الأنابيب 1833 كيلومترًا، ويتميز بقدرة نقل غاز سنوية مصممة تبلغ 60 مليار متر مكعب، وقد تم تشغيله في شهر ديسمبر من العام 2009.

ويبدأ خط الأنابيب من الحدود بين تركمانستان وأوزبكستان، ليمر بعدها عبر أوزبكستان وكازاخستان، ويرتبط مع خط أنابيب الغاز من الغرب إلى الشرق في هورجوس، بمنطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وهو يعتبر أول خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الحدود في الصين.

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