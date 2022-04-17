السعودية تحول وديعتها لدى المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار لقرض ميسر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حولت المملكة العربية السعودية وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.

 

وبحسب بيان صحفي، فإن هذه الخطوة تأتي “تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية”.

 

ومن المأمول أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.

 

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