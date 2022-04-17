أرباح الشركات الحكومية في الصين تنمو 13.7% إلى 74 مليار دولار خلال الربع الأول

سجلت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، وفق ما ذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.

وأوضحت اللجنة أن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 13.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 472.3 مليار يوان (نحو 73.9 مليار دولار) خلال الربع الأول.



وخلال تلك الفترة بلغت الإيرادات المجمعة للشركات الحكومية في الصين تسعة تريليونات يوان، بزيادة بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي، حسب اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير فضلا عن إنتاجية تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام أقوى لإنجاز الأهداف السنوية وسط الرياح المعاكسة.