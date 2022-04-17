شروط استخراج جواز سفر للطلاب.. تعرف على الإجراءات المطلوبة للإجازة

مع اقتراب إجازة الصيف، وبسبب رغبة الكثير من الطلاب في السفر للخارج لقضاء الإجازة أو للعمل في أحد الدول الخارجية خلال هذه الفترة، خاصة في الدول التي تفتح أبواب السفر إليها بأسعار مخفضة في فترات الإجازات.

أصبح البحث والاستفسار عن شروط استخراج جواز سفر للطلاب المواطنين، من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب الراغبين في السفر قريبا للخارج، سواء من أجل العمل أو المتعة والاستمتاع، والتعرف على بلدان جديدة.

وخلال السطور القليلة التالية سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، معرفة الشروط والإجراءات الخاصة بـ استخراج جواز سفر للطلاب، حتى يتمكّنوا من تحقيق حلم السفر إلى أي دولة أوروبية في فترات الإجازة، إذ يعد جواز السفر الخاص بالطلبة هو إثبات الشخصية المعترف به خارج مصر، الأمر الذي يجعل الكثير من الطلاب، البحث عن كيفية استخراج جواز السفر والمستندات المطلوبة لذلك.

شروط استخراج جواز سفر للطلاب

خطوات استخراج جواز سفر جديد للطلاب، وذلك وفقا الإجراءات والشروط التي أعلنتها مصلحة الجوازات، كالتالي:

- تقديم طلب للحصول على جواز سفر في مصلحة الجوزات التابعة لمدينة إقامته.

- ملء استمارة استخراج جواز سفر على أن يكتب كل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة باللغة العربية أو اللغة الأجنبية.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد دراسي من الجامعة المنتمي إليها على أن يكون موضح بها موقف التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من كارنيه العام الدراسي الحالي بالنسبة للإناث.

- صورة من شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد خارج مصر.

- إرفاق 3 صور حديثة وملونة ذات خلفية بيضاء على أن يكون بمقاس 4×6.

- دفع كل الرسوم والدمغات المستحقة لاستخراج الجواز إلى مصلحة الجوزات.