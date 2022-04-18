أسعار الدولار فى البنوك اليوم الإثنين 18-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرسعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 18.35 للشراء، 18.48 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

 


سعر الدولار فى بنك مصر
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.38 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.
 

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