السجن 15 عاما لعامل نظافة ضبط بحوزته 20 طربة حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وبعضوية كلًا من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار وائل حسن بالسجن 15 عاما لعامل نظافة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود القضية رقم 1297 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بتمكن ضباط القسم من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بأن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " س.س.ال" عامل نظافة بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه أثناء تواجده بالطريق العام في حالة ترقب وممسكا في يده حقيبة بلاستيكية فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بداخل الحقيبة علي عدد 20 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.