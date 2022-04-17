الدولار الأمريكي يستمر في صعوده بينما اليورو في الاتجاه العكسي، فما السبب؟

جعلت الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية المستثمرين ينظرون إلى آفاق الأسواق المالية العالمية من زاوية مختلفة، حيث تسببت حالة عدم اليقين الكاملة إلى جانب العقوبات الموسعة غير المسبوقة ضد روسيا في حالة من الذعر، مما دفع المستثمرين بعيدًا عن الأصول الخطرة وأثار الطلب على أدوات الملاذ الآمن، على هذه الخلفية، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 مقتربًا من مستوى المقاومة 98.00 نقطة، وهبط اليورو إلى ما دون المستوى 1.10 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.

يحاول الكثيرون في السوق معرفة كيف ستؤثر التوترات الجيوسياسية المتزايدة على خطط تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن حالة عدم اليقين الحالية تقلل من احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، إلا أنه لا يزال من المرجح أن ترفع الجهة المنظمة الأمريكية ذلك بمقدار 25 نقطة أساس أربع مرات على الأقل هذا العام، لا يزال احتمال تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر في الولايات المتحدة أحد المحركات الرئيسية للدولار في سوق تداول الفوركس ويمكنك تعلم المزيد هنا ، ولا سيما بالنظر إلى أن القرار يمكن أن يتخذ في الأسبوع المقبل.

من الجدير بالذكر أن الضغوط التضخمية الأمريكية تستمر في الارتفاع باطراد، في يناير ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 4.9% إلى 5.2% وهو أعلى مستوى منذ 1982، وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 3.1% أعلى بكثير من المتوقع 1.5%.

يفترض السوق بجدية أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي بأكمله وتسبب اضطرابات خطيرة في توريد المواد الخام والسلع التامة الصنع بأكثر حدة مما كانت عليه خلال ذروة تفشي فيروس كورونا في دلتا، في هذا السيناريو يخاطر التضخم في الولايات المتحدة بتحديث أعلى مستوى له منذ أكثر من 50 عام متجاوز 9%.

أسعار النفط المرتفعة تزيد من مكاسب الدولار

أسعار النفط المتزايدة أيضًا تهدد بتسريع التضخم المرتفع بالفعل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ عام 2013 مقتربًا من 110 دولار للبرميل، وعلى الرغم منقرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لتخفيف العجز، إلا إنه لا يمكنه أن يحد من ارتفاع أسعار النفط.

لاحظ المحللون في بنك جولدمان ساكس أن قرار وكالة الطاقة الدولية يمثلتعويض لمدة شهر واحد لتعطيل محتمل لثلث تدفقات تصدير النفط المنقولة بحرًا من روسيا البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي، ستستمر أسعار النفط في الارتفاع مما يحفز التضخم ويجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعاره بقوة، نتيجة لذلك، سيزداد قوة الدولار.

علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 3.5% هذا العام، مع بطالة عند نحو 4% وتضخم يصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، يمكن أن يتحمل أسعار فائدة أعلى بكثير، ومع ذلك، فإن ارتفاع الدولار بدأ للتو.

اليورو يهبط إلى أدنى مستوى في 22 شهر

أثر القتال المكثف الذي اندلع في أوكرانيا على اليورو، وأدت الأنباء القاتمة عن حريق في محطة نووية أوكرانية بسبب القصف الروسي إلى تدفقات الملاذ الآمن مما عزز الدولار الأمريكي وهبطت العملة الموحدة إلى أقل من 1.10 دولار وهو الأدني منذ يونيو 2020، منطقة اليورو باتت قريبة جغرافيًا من الأزمة وهناك المخاوف متزايدة بشأن نقص إمدادات الغاز والنفط بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية تؤثر بشدة على العملة.

مع استمرار انخفاض الرغبة في المخاطرةمن المرجح أن يستمر تراجع اليورو، في ظل غياب أنباء عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو الإعلان عن اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية، كما يستفيد الدولار الأمريكي من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية ولا سيما النفط.

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا بشأن السياسة النقدية في 10 مارس ويبدو من المرجح أن البنك المركزي لن يشدد سياسته، على الرغم من الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، كانت هناك تصريحات حديثة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تحث البنك على عدم إجراء أي تحول كبير في السياسة بينما تستمر أزمة أوكرانيا، يمكننا أن نتوقع من البنوك المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي توخي الحذر ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا قبل أزمة أوكرانيا.

من المفهوم أن تكون الحرب في أوروبا هي التي تحرك الأسواق المالية، ولكن هناك أحداث رئيسية لا يزال ينبغي التعامل معها على أنها عوامل محركة للسوق مثل بيانات التضخم والسياسات النقدية للبنوك المركزية.