كريمة كريم ضيف شرف الحلقة 22 من مسلسل "رانيا وسكينة"

تشارك الفنانة كريمة كريم كضيف شرف في مسلسل "رانيا وسكينة" حيث إنه ا تظهر ضمن احداث الحلقة 22 من المسلسل الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر وبعض المنصات الاخري

وتقوم كريمة كريم بتصوير دورها بمنطقة الحطابة بمصر القديمة مع الفنانة روبي ومي عمر وباقي ابطال العمل

وتدور أحداث مسلسل “رانيا وسكينة” في قالب لايت كوميدي واجتماعي، فيما تبعد فكرة المسلسل كليةً عن قصة ريا وسكينة الإجرامية حيث تجسد أحداث العمل التبحر في عوالم وبيئات وثقافة مختلفة مما ينتج عنها مزيج خاص.

وتبدأ الأحداث عندما تلتقي (رانيا) التي تقدم دورها مي عمر وهي فتاة ثرية بفتاة فقيرة تدعى (سكينة) وتتقمص شخصيتها روبي، حيث يأتي اللقاء بالصدفة في المقابر، وتنشأ بينهما علاقة صداقة، وتحاول كل منها مساعدة الأخرى على مواجهة الصعاب والهروب من مشاكل أزمات عديدة.

ويتشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن بجانب معمر وروبي.. لعل من أبرزهم؛ أحمد خالد صالح، وصبا الرافعي، أوتاكا، محمد رضوان، نبيل نور الدين، وسليمان عيد.