جيهان قمري: "الحب وجع قلب.. والمشكلة في الرجالة"

قالت الفنانة جيهان قمري، إنها لا تعيش قصة حب حاليا، واصفة الحب بـ "وجع القلب" وأن المشكلة تكمن في الرجال دائما، موضحة أنها لا ترغب في الإنجاب.

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن منذ أزمة جائحة كورونا وهي لم تقدم أي عمل درامي موضحة أنها تعمل في المسرح فقط مع الفنان محمد صبحي، "اتعرض عليا حكاية من غير ورق، على اعتبار أن الورق هيجي بعدين واحنا بنصور، وأنا مبحبش كده".

وتابعت "أنا لو حبيت حد وقالي بطلي تمثيل في الوقت الحالي هبطل فورا، معنديش مشكلة، لأن التمثيل بقى متعب ومفيش ورق كويس".

ولدت جيهان قمري، من أب لبناني وأم مصرية، شاركت في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، ودخلت عالم الفن بعد سماعها نصيحة تلقتها من إحدى منتجات السينما اللبنانية بأن تتجه إلى القاهرة لتبحث عن فرصة تمثيلية وذلك لأنها تملك وجها مريحا على الكاميرا.

كان أول فيلم قدمته كممثلة من إخراج طارق النهري واسمه «الأيام الأخيرة»، شاركت بعدها في مسلسل لبناني سوري هو «اللعب ممنوع»، من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها جيهان: «السيرة الهلالية» و«ملح الأرض» و«بنت من شبرا» و«مسائل عائلية جدا» و«صاحب القلب الكبير» و«أحلام في البوابة» و«عندما تثور النساء».

وشاركت جيهان بعدة أفلام مثل:«إحنا أصحاب المطار» و«علمني الحب» و«اثنين على الرصيف» و«واحد كابتشينوا» و«عمارة يعقوبيان».