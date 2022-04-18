جيهان قمري: ياسمين صبري موديل ولا تصلح للتمثيل

قالت الفنانة جيهان قمري، إن ياسمين صبري موديل ولا تصلح للتمثيل.. ولكن ولو هي عايزة تكمل لازم تشتغل على نفسها كتير.. مضيفة: روبي ممثلة شاطرة جدا ولكنها في الغناء دلوعة".

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفنانة رحمة أحمد ودورها في مسلسل الكبير أوي بشخصية مربوحة مشيرة إلى أنه جسدت الدور بشكل أكثر من رائع"، مضيفة: الفنانة القديرة ليلى فوزي مثلي الأعلى، وأعشق أيضا الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، "الناس دي عندها نقاء"

تابعت جيهان قمري: أخذت من والدتي صفة "الطيبة الزائدة أو المفرطة"، وهو الأمر الذي لا تحبه جيهان، موضحا أنها أخبرت والدتها أن الطيبة الزائدة فيها تتطبع هي بها مما يجعلها ترغب في كونها مثل والدتها، وهو أمر متعب لها.

