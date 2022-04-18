جيهان قمري: دخلت الوسط الفني بالصدفة وأنا عندي 23 سنة

قالت الفنانة جيهان قمري، إنها دخلت الوسط الفني بالصدفة عن طريق المخرج هشام شربتجي، وكان وقتها يتم التحضير لمسلسل سوري لبناني اسمه اللعب الممنوع، وذهبت مع والدتي إحدى المشاركات في العمل أثناء البروفات وعندي أراني المخرج هشام شربتجي رشحنى للعمل في المسلسل وكان عندي وقتها 23 سنة".

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "رفضت في أول الأمر ولكن لما عرفت إننا همثل مع والدتي دور بنتها في المسلسل زي الحقيقية وافقت على طول خاصة إن الشخصية لبنت مجنونة وفيها شبه كبير مني فقولت لـ ماما لو أنا هكون بنتك في المسلسل أنا موافقة، والفنان يوسف الخال كان خطيبي في المسلسل".

وكشفت جيهان قمري، عن طقوسها في بداية كل يوم، قائلة: "عندي استيقاظي من النوم لازم أشرب النسكافية بتاعي وأشرب ميه كتير وأكل موزة ولازم طبعا أصحى براحتي ومبحبش حد يصحيني ويزعجني لأن رد فعلي بيكون قاسي جدا، لكن أنا نومي بيكون قليل جدا ممكن يوصل لـ 3ساعات".

