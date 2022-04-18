جيهان قمري: عملت مذيعة.. وأكلت علقت موت في أول حلقة

قالت الفنانة جيهان قمري، إنها عملت مذيعة في برنامج الكاميرا الخفية، مضيفة: أكلت علقت موت في أول حلقة وقولتلهم مستحيل أنزل الشارع تاني وأكون مذيعة ربط.. وجت صدفة لأن البنت المذيعة اللي كانت مفروض هتعمل المقلب مجتش وقمت أنا بدورها".

وكشفت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن طقوسها في بداية كل يوم، قائلة: "عندي استيقاظي من النوم لازم أشرب النسكافية بتاعي وأشرب ميه كتير وأكل موزة ولازم طبعا أصحى براحتي ومبحبش حد يصحيني ويزعجني لأن رد فعلي بيكون قاسي جدا، لكن أنا نومي بيكون قليل جدا ممكن يوصل لـ 3ساعات".

تابعت الفنانة جيهان قمري، "أنا مواليد برج السرطان وتتميز بالطبية والحنينة ولكن الشراسة مطلوبة في الأيام دي.. مضيفة: عملت محاسبة في شركة أيام دراستي في الجامعة".

ولدت جيهان قمري، من أب لبناني وأم مصرية، شاركت في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، ودخلت عالم الفن بعد سماعها نصيحة تلقتها من إحدى منتجات السينما اللبنانية بأن تتجه إلى القاهرة لتبحث عن فرصة تمثيلية وذلك لأنها تملك وجها مريحا على الكاميرا.

كان أول فيلم قدمته كممثلة من إخراج طارق النهري واسمه «الأيام الأخيرة»، شاركت بعدها في مسلسل لبناني سوري هو «اللعب ممنوع»، من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها جيهان: «السيرة الهلالية» و«ملح الأرض» و«بنت من شبرا» و«مسائل عائلية جدا» و«صاحب القلب الكبير» و«أحلام في البوابة» و«عندما تثور النساء».

وشاركت جيهان بعدة أفلام مثل: «إحنا أصحاب المطار» و«علمني الحب» و«اثنين على الرصيف» و«واحد كابتشينوا» و«عمارة يعقوبيان».