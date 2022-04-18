أسعار الحديد اليوم الاثنين 18-4-2022 في مصر

واصلت أسعار الحديد في مصر استقرارها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ابريل ٢٠٢٢، وجاء استقرار الأسعار وسط هدوء المبيعات في ظل شهر رمضان الكريم.

وبلغت أسعار الحديد على النحو التالي اليوم الاحد ١٨ ابريل ٢٠٢٢، استقر سعر حديد عز نحو 20 ألف جنيه كما استقر سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه،واستقر حديد المصريين ليسجل 20 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه، كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه،واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19700 جنيه.



رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي الحديد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.