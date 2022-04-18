أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلي



واصلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ابريل ٢٠٢٢، بأسواق الجملة،حيث استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1355 جنيها، وجاءت الأسعار كما يلي:



استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1330 جنيها، واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1350 جنيها، واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1335 جنيها،واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1353 جنيها،واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1358، واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1340 جنيها.



رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي الاسمنت:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.