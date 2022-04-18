أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية


ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.


أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلي 97 جنيها.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

حقيقة توقيع عقوبة ضخمة على نجم الأهلي

عاجل.. ميندي يحسم مصيره مع ريال مدريد

عاجل.. مدرب مازيمبي يعلق على تعادله مع بيراميدز في الكونفدرالية

محاولات من بايرن ميونخ للإبقاء على "ليفاندوفسكي"

بعد توقف 11 عاما.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بني غازي الليبية

أسعار العملات اليوم الاثنين 18-4-2022 أمام الجنيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 18-4-2022