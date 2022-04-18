أسعار الأسماك فى مصر اليوم الاثنين 18-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك فى مصر، تراوح البلطى بين 31 إلى 37 جنيهًا للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي من 22 إلى 28 جنيهًا، والبلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، وفق سوق الجملة.


بينما تراوح سعر كيلو الفيليه البلطى بين 30 - 130 جنيهًا، قشر البياض من 90 إلى 130 جنيهًا، بياض أملس بلدى 90 إلى 130 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 50 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها، والثعابين من 50 إلى 210 جنيها، المكرونة السويسى من 30 إلى 70 جنيها، والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 150 جنيها، السبيط 130 إلى 190 جنيها بارتفاع 30 جنيها والقرش 30 إلى 50 جنيها والكابوريا 30 إلي 120 جنيهًا.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى، حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

حقيقة توقيع عقوبة ضخمة على نجم الأهلي

عاجل.. ميندي يحسم مصيره مع ريال مدريد

محاولات من بايرن ميونخ للإبقاء على "ليفاندوفسكي"

عاجل.. مدرب مازيمبي يعلق على تعادله مع بيراميدز في الكونفدرالية

أسعار العملات اليوم الاثنين 18-4-2022 أمام الجنيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 18-4-2022

مسئولو المدن الجديدة يواصلون الجولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات