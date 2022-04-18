أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين 18-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم، فيما شهدت أسعار الطماطم تراجعا ملحوظا وننشر فيما يلي أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات والفاكهة، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 و13جنيها للمستهلك

البطاطس بين 5 و7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

من جانيه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعًا في الأسواق خلال 3-4 أسابيع المقبلة، مع بدء حصاد المحصول الجديد.

 

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