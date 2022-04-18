جهاز حدائق أكتوبر يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للحاجزين





يستأنف جهاز مدينة حدائق اكتوبر اليوم الإثنين، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون، حيث سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 32 و165، اليوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارات 155 و45 و186، يوم الثلاثاء 19/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 34 و160 و147، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 60 و161، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 46 و166، يوم الثلاثاء 26/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 156 و15 و194، يوم الأحد 1/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 16 و17 و18، يوم الإثنين 2/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 62 و63 و64، يوم الثلاثاء 3/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 97 و24 و19، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 196 و158، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارتين 68 و148، يوم الثلاثاء 10/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 85 و66 و67، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 20 و82، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 159 و21 و195، يوم الثلاثاء 17/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 22 و120 و151، يوم الأحد 18/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 129 و157، يوم الإثنين 19/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 23 و131، يوم الثلاثاء 20/5/2022، وتخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



