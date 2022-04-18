مسئولو المدن الجديدة يواصلون الجولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن ( حدائق العاصمة – 15 مايو – بدر – النوبارية الجديدة – الصالحية الجديدة – شمال خليج السويس ) يواصلون جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع العمل بالمشروعات والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، لإنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.



وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.



وتفقد مسئولو الإسكان خلال الجولة أعمال المرافق بمنطقة عمارات مشروع سكن لكل المصريين، المرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة سكنية تضُم 29496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كما تفقدوا أعمال الطرق بالمشروع، وأعمال تنسيق الموقع الخاص بالعمارات، مؤكدين على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الزمنية.



وأشار المهندس عادل عبدالعزيز، إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بمواقع مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين " لمحدودي الدخل تسير بمعدلات منتظمة بالنسبة لمدينة بكر لم يمر على إنشائها سوى عام ونصف العام.



وتفقد المهندس محمد خلف الله عبدالماجد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " سكن لكل المصريين " بمنطقة النرجس شرق المدينة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع، يرافقه مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.



وأشار المهندس محمد خلف الله، إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بمسطح 90 م2 للوحدة، مشددًا على تنفيذ الأعمال بالجودة الفنية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار انتهاء الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة، تنفيذا لخطة الدولة في تسليم وحدات مشروع سكن لكل المصريين في المواعيد المحددة لها.



وأشاد رئيس الجهاز بمدى الجهد المبذول من مهندسي ومشرفي جهاز المدينة والشركات المنفذة وطاقم الإشراف في متابعة وتنفيذ الأعمال يوميًا خلال شهر رمضان المعظم علي مدار اليوم، موجهًا الشكر لرئيس الجهاز السابق على الجهود المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الجهاز.



وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية لعدد 196 عمارة ( 4704) وحدات.



كما تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عددًا من المشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع بسكن العاملين بالعاصمة، موجهًا بدفع الأعمال بالمشروع، والتأكيد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.



وأكد المهندس عمار مندور ضرورة دفع معدلات الأداء خلال فترة التنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.



وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمناطق الإسكان الاجتماعي ـ ابني بيتك ـ مركز المدينة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والإنارة وتنسيق الموقع العام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام جهاز المدينة بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن.



كما تابع رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، سير العمل بكافة القطاعات وعلى رأسها ( النظافة، الزراعة، الكهرباء، الصرف، تنسيق الموقع العام ) بالمنطقة الصناعية والحي السكنى المتميز لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، موجهًا بتكثيف الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية على مستوى المدينة، وتغيير بعض أغطية غرف الصرف والصيانة الدورية للشبكة وإنهاء أي شكوى مبلغ بها بغرفة الطوارئ فورًا.



وقام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بالمرور على أعمال الزراعة والنظافة بعددٍ من أحياء المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.



وقام المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد منطقة ابني بيتك 1، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والزراعة بالمنطقة، حيث شدد على الاهتمام المستمر بنظافة الطرق والميادين والاهتمام بمختلف أنواع المزروعات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تأهيل ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الحرة بعتاقة، يرافقها مسئولو الجهاز، حيث تم متابعة أعمال التأهيل الشاملة للمنطقة الحرة بعتاقة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات المياه والصرف والإنارة العامة للمنطقة ورفع كفاءة الطرق، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة الحرة بعتاقة.

