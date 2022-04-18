سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر الريال السعودى استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 18-4-2022، أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.87 جنيه للشراء.
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.89  جنيه للشراء.

4.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.89  جنيه للشراء.

4.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.87  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.89  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.89 جنيه للشراء.

4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.78  جنيه للشراء.

4.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.87  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.86 جنيه للشراء.

4.92 جنيه للبيع.

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