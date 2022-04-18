مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصام بوسط الإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية اليوم الاثنين مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات (سيارة ملاكي و2 ميكروباص) وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد تصادم 3 سيارات أمام الموقف الجديد بمدخل الاسكندرية.

وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع "مهند محمد محمد سعيد"، 18 عاما، مقيم في سيدي بشر، متأثرًا بإصابته بكسور متعددة ونزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات، وإصابة 15 آخرين هم كل من:

- "إسلام رمضان محمد" 28 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات بالوجه وعوارض ارتجاج.

- "زياد مصطفي جابر" 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري وكسر بالحوض والضلوع وسحجات.

- "علي محمد محمد" 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر بعظام الوجه وعوارض ارتجاج وكدمات متفرقة.

- "محمود محمد حسين" 19 من الإسكندرية، مصاب بعوارض ارتجاج.

- "أيمن سعيد عباس" 24 سنة من سوهاج، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

- "ماهيتاب عادل عبد الله" 24 سنة، من الإسكندرية، كسر بالكتف الأيسر والساق اليسرى.

- "وليد لملوم عبد الهادي"، 46 سنة من دمياط، كسر بالساقين والفخذ الأيسر.

- "مسعد لملوم عبد الهادي" 40 سنة من دمياط، كدمات وسحجات.

- "محمد محمود عبد الفتاح" 25 سنة، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

- "أحمد عبد اللطيف فتح الله" 30 سنة من كفر الشيخ، جرح رضي بالعين اليمني.

- "ناصر لملوم عبد الهادي"، 47 سنة من دمياط، كسر بالقدم اليمني.

- "محمد محمود كامل" 25 سنة، من دمياط، كسر بالساقين.

- "البرنس محمد أحمد" 32 سنة، من الإسكندرية، كسر بالساق اليمني

- "فارس محمد السيد علي" 18 سنة من الإسكندرية، كسر بالساق اليسرى.

- "أدهم وليد إبراهيم" 19 سنة سموحة، كدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.