محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة صرف ديرب نجم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي معدلات أداء مشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والمُقامة بطاقة تصميمية 10 ألف م3/ يوم وبتكلفة 157 مليون و338 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم والتي تعمل بطاقة 10 الاف م3/ اليوم وبتكلفة إجمالية 157 مليون و338 ألف جنيه وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قري (أبو عيد – صهبرة – منشأة صفوت – تل القاضي – كفر الجنيدي- صفط زريق – القطايع – عزبة شمرزة – عزبة فردان أبو هاشم).

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت 99 % حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 99 % وخدمات التصميمات 99% والأعمال الكهروميكانيك من الداخل والخارج 100 % وتم إصدار شهادة الإكمال للمشروع وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد.