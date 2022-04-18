وزير البترول يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فى ضوء التحديات الحالية وتأثيرها، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات لاستمرار تنفيذ المشروع وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وأكد الملا على أن المشروع الحضارى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين.



وتم استعراض ما تحقق فى المشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع ومن خلال مبادرة حياة كريمة، أو تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع والتى تجاوز عددها مليون عداد حتى الآن، وذلك بالرغم من التحديات التى يتم التعامل معها من خلال التعاون والتنسيق المستمر، سواء على مستوى شركات التوصيل أو على مستوى التعاون مع جهات الدولة.



وأوضح الاجتماع مدى تضافر جهود العاملين بالمشروع فى تحقيق الخطة ، وكذلك تنفيذ تكليفات مبادرة حياة كريمة، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتوسع فى مد شبكات الغاز ، وبالنسبة لمشروع حياة كريمة تم حاليًا توصيل 86 قرية بالغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى 180 قرية جارى حاليًا مد شبكات الغاز الرئيسية بها لخدمة حوالى 476 ألف عميل، وهناك 1185 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى سيتم مد شبكات الغاز إليها بعد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي، كما تم مد حوالى 7224 كم شبكات جديدة خلال ال9 شهور الماضية من العام المالى الحالى.



ضم الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه للتخطيط والمالية ومساعد نائب التخطيط لشئون توصيل الغاز ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

0، فى ضوء التحديات الحالية وتأثيرها، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات لاستمرار تنفيذ المشروع وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وأكد الملا على أن المشروع الحضارى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين.



وتم استعراض ما تحقق فى المشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع ومن خلال مبادرة حياة كريمة، أو تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع والتى تجاوز عددها مليون عداد حتى الآن، وذلك بالرغم من التحديات التى يتم التعامل معها من خلال التعاون والتنسيق المستمر، سواء على مستوى شركات التوصيل أو على مستوى التعاون مع جهات الدولة.



وأوضح الاجتماع مدى تضافر جهود العاملين بالمشروع فى تحقيق الخطة ، وكذلك تنفيذ تكليفات مبادرة حياة كريمة، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتوسع فى مد شبكات الغاز ، وبالنسبة لمشروع حياة كريمة تم حاليًا توصيل 86 قرية بالغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى 180 قرية جارى حاليًا مد شبكات الغاز الرئيسية بها لخدمة حوالى 476 ألف عميل، وهناك 1185 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى سيتم مد شبكات الغاز إليها بعد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي، كما تم مد حوالى 7224 كم شبكات جديدة خلال ال9 شهور الماضية من العام المالى الحالى.



ضم الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه للتخطيط والمالية ومساعد نائب التخطيط لشئون توصيل الغاز ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.