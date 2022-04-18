فيريرا يضع شرطًا قبل التعاقد مع صفقات جديدة للزمالك

الفجر الرياضي
فيريرا
فيريرا
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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الجلسة التي جمعت، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، والبرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للترتيب للموسم الجديد.


وأفادت التقارير، أن البرتغالي فيريرا قد أبلغ إدارة القلعة البيضاء، في رغبته بضم عدد من اللاعبين المحليين والدوليين في الميركاتو الصيفي المقبل.


وشدد المدير الفني للزمالك، أن الصفقات الجديدة لا بد أن لا تتجاوز الـ 27 عامًا، لبناء فريق قوي استعدادًا للموسم الجديد.


وشدد فيريرا، على ضرورة أن يكون تحديد الصفقات الأجنبية من خلاله، لاختيار عناصر تستطيع إحداث الفارق مع أبناء ميت عقبة في الموسم الجديد في ظل رحيل عدد كبير من نجوم الفريق.
 

فيريرا الزمالك أخبار صفقات الزمالك امير مرتضى منصور
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