اليورو يهبط دون مستوى 83 روبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر صرف اليورو والدولار مقابل الروبل الروسى، اليوم الإثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجارى.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، بحلول الساعة 14:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.02 روبل إلى 82.33 روبل، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبل للمرة الأولى في نحو 10 أيام.

في حين تراجع سعر صرف الدولار بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.07 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.15% إلى 2372.92 نقطة، فيما انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.1% إلى 944.61 نقطة.

 

 

 

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