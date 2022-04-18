أسعار بيتكوين تتراجع 41 %





ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.4 في المائة إلى 40460 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.4 في المائة، حيث تم تداولها بين 40135 دولارا و40686 دولارا.



وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 41 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.



وأضافت عملة بيتكوين 2.3 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 13 في المائة حتى الآن هذا العام.



يشار إلى أن عديدا من شركات العملات المشفرة تواجه خطر إغلاق عملياتها مع اتجاه دول الغرب إلى تشديد تعاملاتها بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، والمخاوف بشأن اعتماد موسكو على العملات المشفرة في تعاملاتها المالية بعد العقوبات.



وتتعرض شركات عاملة في هذه العملات لإمكانية إغلاق أبوابها في بريطانيا في حال فشل تسجيلها لدى هيئة الرقابة المالية.



وفي أوكرانيا، تؤدي العملات المشفرة دورا غير مسبوق، يتيح للحكومة جمع ملايين الدولارات لتمويل التصدي للتدخل العسكري الروسي.



وبحسب "الفرنسية"، فإنه منذ أول ساعات النزاع فتحت الحكومة الأوكرانية العناوين والمحفظات الخاصة بالعملات المشفرة، ما أتاح لها تلقي هذه العملات اللامركزية بشكل مباشر.



وبإمكان أي شخص يمتلك عمليات مشفرة أن يرسلها إلى هذه العناوين، وباتت تتدفق على الحكومة العملات المشفرة من شتى الأنواع من بيتكوين وإيثيريم وأيضا تيثر المقوم بالدولار.