المركزي الروسي يخفف قيود بيع العملات الأجنبية للأفراد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم للبنوك ببيع الدولار نقدا للأفراد بعد أن حظره في مارس جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.

وبناء على بيان نشره البنك في وقت سابق من الشهر الجاري يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اشترتها البنوك منذ 9 أبريل تحديدا أي أنه يمكن بيع الدولارات التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد.

وبعد انطلاق العملية روسيا العسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو. وفي ظل ذلك أعلن المركزي الروسي في 9 مارس عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد ومنها حظر بيع العملات الأجنبية نقدا للأفراد.

وكذلك قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند 10 آلاف دولار وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس حتى 9 سبتمبر إلا أنه قرر الأسبوع الماضي استئناف بيع الدولار للأفراد اعتبارا من اليوم.

وفي سوق العملات ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 80.04 روبل فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 85.44 روبل.

 

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