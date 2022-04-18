جولدمان ساكس: 35 % احتمالات الركود في أمريكا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حذر بنك جولدمان ساكس من أن التاريخ يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود في الولايات المتحدة.

ووضح البنك في مذكرة بحثية أن احتمالات انكماش الاقتصاد الأمريكي 35 % تقريبا خلال العامين المقبلين.

وكتب كبير الاقتصاديين يان هاتزيوس، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 % من خلال تشديد الأوضاع المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد.

وأضاف "قد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمرا صعبا، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخيا في الفجوة بأمريكا، حدثت فقط خلال فترات الركود.

وشهد الاقتصاديون مؤخرا زيادة في احتمالات حدوث ركود في أمريكا، حيث توقع 27.5 % انكماشا في استطلاع أجرته "بلومبيرج" في أول أسابيع أبريل، ارتفاعا من 20 % في الشهر السابق.

ويتوقعون أن يبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك 5.7 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 4.5 %.

 

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