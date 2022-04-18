رقم قياسي ينتظر باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد فوزه على مرسيليا

تصدر فريق باريس سان جيرمان تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الـ18 من أبريل 2022، بعدما تغلب على نظيره مارسيليا في مواجهة أمس.

فوز باريس سان جيرمان

وفاز باريس سان جيرمان على أولمبيك مارسيليا في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

باريس سان جيرمان يقترب من رقم قياسي

ويقترب باريس سان جيرمان من معادلة الرقم قياسي بعدد مرات الفوز بالدوري الفرنسي المتتابع، حال فوزه بلقب الدوري الفرنسي الممتاز.

فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا

وحقق باريس سان جيرمان فوزرا مهما ليلة أمس على منافسه مارسيليا بهدفين سجلهما نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 74 نقطة بعد مرور 32 جولة حقق خلالها الفوز في 23 مباراة وتعادل في خمس وخسر 4 أخرى.

باريس سان جيرمان وترتيب مارسيليا

وبفوز باريس سان جيرمان على مارسيليا فإن الأخير يبعد عن المتصدر العملاق الباريسي برصيد 15 نقطة وبالمرتبة الثانية برصيد 59 نقطة.

ما يحتاجه باريس سان جيرمان من المباريات القادمة

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز في مباراة واحدة من بين 6 جولات من اجل حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة على التوالي.