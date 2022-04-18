مقادير عمل التبولة على طريق جيهان قمري.. خطوات سهلة وسريعة

كشفت الفنانة جيهان قمري طريقة عمل التبولة بخطوات سهلة وسريعة، وتضمن مذاق شهي للجميع، وذلك باستخدام مقادير بسيطة وموجودة في كل مطبخ.

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها تقوم بإحضار البقدونس وتقطعه بشكل صغير جدا، ثم تقوم بتقطيع الطماطم لقطع صغيرة أيضا، كما تقوم بإضافة بصل عادي أو اخضر حسب الرغبة، ثم تقوم بخلط المكونات في وعاء كبير حسب الحجم، ثم تضيف البرغل وتعصر الليمون على الخليط والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات إذا كانت متاحة وزيت الزيتون.

وتابعت جيهان قمري أنها تعلمت الطهي على يدها "زوجة خالها"، والتي تعمل معملة رياضيات، مؤكدة أن شقيقها "جابي" شيف ممتاز.

على الجانب الآخر، أوضحت جيهان قمري أنها لا تعيش قصة حب حاليا، واصفة الحب بـ "وجع القلب" وأن المشكلة تكمن في الرجال دائما، موضحة أنها لا ترغب في الإنجاب.

ولدت جيهان قمري، من أب لبناني وأم مصرية، شاركت في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، ودخلت عالم الفن بعد سماعها نصيحة تلقتها من إحدى منتجات السينما اللبنانية بأن تتجه إلى القاهرة لتبحث عن فرصة تمثيلية وذلك لأنها تملك وجها مريحا على الكاميرا.

كان أول فيلم قدمته كممثلة من إخراج طارق النهري واسمه «الأيام الأخيرة»، شاركت بعدها في مسلسل لبناني سوري هو «اللعب ممنوع»، من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها جيهان: «السيرة الهلالية» و«ملح الأرض» و«بنت من شبرا» و«مسائل عائلية جدا» و«صاحب القلب الكبير» و«أحلام في البوابة» و«عندما تثور النساء».

وشاركت جيهان بعدة أفلام مثل:«إحنا أصحاب المطار» و«علمني الحب» و«اثنين على الرصيف» و«واحد كابتشينوا» و«عمارة يعقوبيان».