جيهان قمري: الفنانة القديرة ليلى فوزي مثلي الأعلى "بتديني نقاء"

قالت الفنانة جيهان قمري، إن الفنانة القديرة ليلى فوزي مثلي الأعلى، وأعشق أيضا الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، "الناس دي عندها نقاء"، مضيفا: الفنانة رحمة أحمد قدمت شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي بشكل أكثر من رائع".

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، دخلت الوسط الفني بالصدفة عن طريق المخرج هشام شربتجي، وكان وقتها يتم التحضير لمسلسل سوري لبناني اسمه اللعب الممنوع، وذهبت مع والدتي إحدى المشاركات في العمل أثناء البروفات وعندي أراني المخرج هشام شربتجي رشحنى للعمل في المسلسل وكان عندي وقتها 23 سنة".

تابعت جيهان قمري: "رفضت في أول الأمر ولكن لما عرفت إننا همثل مع والدتي دور بنتها في المسلسل زي الحقيقية وافقت على طول خاصة إن الشخصية لبنت مجنونة وفيها شبه كبير مني فقولت لـ ماما لو أنا هكون بنتك في المسلسل أنا موافقة، والفنان يوسف الخال كان خطيبي في المسلسل".

